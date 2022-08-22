Псков, 22 августа, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Дети из Херсонской области бывшей УССР приедут в Псковскую область на отдых. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Оздоровительный лагерь «Звёздный» примет 69 детей из Бериславского района. Псковская область взяла шефство над ним.

«Ребята приедут к нам, чтобы отдохнуть перед началом учебного года, набраться новых сил, эмоций и впечатлений», — сообщают в пресс-службе

К приезду детей уже всё подготовили. Организаторы обеспечат им комфорт и интересный отдых. Детям покажут достопримечательности региона.

Напомним, что Псковская область помогает Бериславу восстанавливать городскую инфраструктуру. Губернатор области Михаил Ведерников с делегацией выезжали в Херсонскую область, чтобы оценить состояние города и передать гуманитарную помощь.