Воронеж, 22 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Воронежской области техникум получил предупреждение УФАС за введение в заблуждение потенциальных абитуриентов — им предлагали пройти обучение по несуществующей специальности и по специальностям, для работы по которым требуется высшее образование.

Fas.gov.ru ФАС России

«Воронежским УФАС России выдано предупреждение Автономной некоммерческой организации профессионального образования «Автомобильный, правовой техникум» за введение в заблуждение потенциальных абитуриентов», — уточнили в УФАС.

Как уточнили в ведомстве, на сайте техникума было указано, что после прохождения обучения возможно осуществлять трудовую деятельность на посту младшего следователя, адвоката, помощника нотариуса в разных органах местного самоуправления, госвласти. Однако, подчеркнули в УФАС, в современной системе МВД РФ должность младшего следователя отсутствует. Кроме того, в качестве адвоката, согласно российскому законодательству, можно работать лишь имея высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. Точно также нотариусом можно работать только с высшим юридическим образованием.

В УФАС добавили, что данная информация может увеличить интерес абитуриентов к данному учреждению.

«Подобные действия содержат признаки нарушения статьи 14.2 ФЗ «О защите конкуренции». АНОПО «Автомобильный, правовой техникум» было выдано предупреждение о необходимости прекращения распространения указанной информации. Предупреждение было исполнено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее появилась информация о том, что ряд вузов испытывают недобор даже на бюджетные места по ряду специальностей. Так, дополнительный набор объявили Воронежский государственный университет и Воронежский государственный технический университет. Похожая ситуация в ивановских вузах и даже в некоторых московских вузах.