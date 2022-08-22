Мурманск, 22 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Из Североморска по Севморпути в рамках акции «Сила в правде» отправился в поход десантный корабль «Иван Грен». На борту судна — артефакты со времен Великой Отечественной войны и трофеи со спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.

Vologda-oblast.ru Олег Кувшинников

«Главное, что мы хотим сказать этой акцией — это то, что мы горячо и искренне поддерживаем наших военнослужащих, мужественно и героически решающих задачи специальной военной операции», — заявил в ходе церемонии отплытия корабля заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Плавание корабля продлится до начала октября. Первым пунктом остановки 24 августа станет самый южный порт Мурманской области на Белом море — Кандалакша. Все желающие смогут взойти на борт и ознакомиться с историей Северного флота, уникальными артефактами периода Великой Отечественной войны в Заполярье, современным вооружением береговых войск, надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. Посетители корабля смогут узнать о подвигах российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Донбассе и территории бывшей УССР, и увидеть военные трофеи.

Корабль остановится в Архангельске и на Новой Земле, а затем вернется в Североморск. С 19 сентября начнется второй этап похода уже по трассе Северного морского пути до самого высокоширотного порта России — поселка Диксон. Далее «Иван Грен» поднимется вверх по течению реки Енисей до порта Дудинка, где несколько дней будет открыт для посещения местными жителями.

Как сообщало ИА REGNUM, ветеран войны написала письмо в поддержку российских военных.