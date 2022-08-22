Задонск, Липецкая область, 22 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Липецкой области сотрудники Задонской почты устроили забастовку. Об этом сообщил телеграм-канал регионального отделения ЛДПР.

Телеграм-канал «ЛДПР Липецк| Z» В Липецкой области сотрудники Задонской почты устроили забастовку

В ЛДПР сообщают, что все сотрудники написали заявления об увольнении. 21 августа отделение почты было закрыто.

«Забастовку устроили сотрудники Задонской почты. Одновременно они написали заявление на увольнение. Причины простые — конфликты с руководством и маленькие зарплаты. Вчера двери были закрыты, сегодня почтам открылся, но не справляется с потоком посетителей. Когда включил «режим одного окна», — сообщил телеграм-канал «ЛДПР Липецк| Z».