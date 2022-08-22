Белгород, , 16:26 — REGNUM Своё видение ландшафтного дизайна представят на фестивале «Белгород в цвету» теннисистка Анастасия Мыскина и олимпийские чемпионы Сергей Тетюхин и Светлана Хоркина, сообщает 22 августа пресс-служба правительства региона.

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Спортивные звёзды примут участие в цветочном празднике-2022 благодаря партнёрству белгородского фестиваля с Московским международным фестивалем садов и цветов Moscow Flower Show. Оценить работы можно будет в Центральном парке имени Ленина и на улице 50-летия Белгородской области.

Кроме того, специальную экспозицию подготовит Дворцовый комплекс Ольденбургских из посёлка Рамонь в Воронежской области (участник Национальной ассоциации «Возрождение исторических садов и парков»). По словам директора исторической усадьбы Маргариты Салминой, белгородцам представят пример исторической архитектуры и садов.

Как сообщало ИА REGNUM, второй фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт со 2 по 4 сентября.