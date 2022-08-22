Москва, , 16:16 — REGNUM Трагическая смерть журналистки и политолога Дарьи Дугиной стала одной из тем, которая обсуждалось на прошедшем совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями думских фракций.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной подготовили спецслужбы киевского режима, а исполнила его гражданка бывшей УССР Наталья Вовк.

«На совещании также обсуждалась трагическая гибель Дарьи Дугиной», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Напомним, также в ходе совещания парламентарии приняли решение провести 25 августа заседание Совета Госдумы для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима.

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