Москва, 22 августа, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Трагическая смерть журналистки и политолога Дарьи Дугиной стала одной из тем, которые обсуждались на прошедшем совещании спикера Госдумы Вячеслава Володина с руководителями думских фракций.

Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля» Дарья Дугина

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной подготовили спецслужбы киевского режима, а исполнила его гражданка бывшей УССР Наталья Вовк.

«На совещании также обсуждалась трагическая гибель Дарьи Дугиной», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

Напомним, также в ходе совещания парламентарии приняли решение провести 25 августа заседание Совета Госдумы для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима.