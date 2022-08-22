Москва, , 16:15 — REGNUM Целенаправленный обстрел ВСУ Запорожской АЭС может привести к непоправимым последствиям. Но эти последствия на себе не ощутят США, задумавшие этот коварный план. Такого мнения придерживается атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это прямой путь к ядерной катастрофе, к такому сценарию, который произошел на Чернобыльской АЭС. Могут быть заражены радиацией большие территории, в том числе, сама [территория б. УССР], а также Германия, Польша, Румыния, Молдавия. Не понимать этого Зеленский не может. Эти подлые решения наверняка идут с подачи руководства США. Им наплевать на возможные последствия, которые, коснуться их союзников — стран Западной Европы», — уверен он.

«Главное для них, что радиоактивное облако не достигнет территории Америки. Это их метод — «укусить», «оторвать жирный кусок», стравить народы, прикрываясь только им понятной «американской демократией». Создается впечатление, что Америкой и [территориями б. УССР] управляют безумцы», — считает казачий генерал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России указали на то, что в случае, если обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ не будут прекращены, это рано или поздно станет причиной катастрофы.