Москва, 22 августа, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Целенаправленный обстрел ВСУ Запорожской АЭС может привести к непоправимым последствиям. Но эти последствия на себе не ощутят США, задумавшие этот коварный план. Такого мнения придерживается атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

«Это прямой путь к ядерной катастрофе, к такому сценарию, который произошел на Чернобыльской АЭС. Могут быть заражены радиацией большие территории, в том числе, сама [территория б. УССР], а также Германия, Польша, Румыния, Молдавия. Не понимать этого Зеленский не может. Эти подлые решения наверняка идут с подачи руководства США. Им наплевать на возможные последствия, которые, коснуться их союзников — стран Западной Европы», — уверен он.

«Главное для них, что радиоактивное облако не достигнет территории Америки. Это их метод — «укусить», «оторвать жирный кусок», стравить народы, прикрываясь только им понятной «американской демократией». Создается впечатление, что Америкой и [территориями б. УССР] управляют безумцы», — считает казачий генерал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России указали на то, что в случае, если обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ не будут прекращены, это рано или поздно станет причиной катастрофы.