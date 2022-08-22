Оренбург, 22 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Оренбуржье природный пожар перекинулся на жилые дома. Затронуты фасады и заборы четырёх домов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Dave Hogg Пожар

Напомним, пожар начался в 14:08 по местному времени (12:08 мск). Загорелась трава и камыш. Из-за жары и ветра огонь начал распространяться. Пожарные увеличили силы и средства для борьбы.

К тушению привлекли пожарный поезд. Ликвидация ЧП ведется на трех участках. Пожар тушат 42 человека и 20 единиц техники.

По последним оперданным, пострадала хозяйственная постройка. Жильё не затронуто. Погибших и травмированных нет.