Кострома, , 17:26 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий после сделки по продаже земельного участка, примыкающего к костромскому парку Победы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» и автор обращения в надзорный орган Валентина Ямщикова. Параллельно с этим прокуратура региона говорит заявление в суд, чтобы признать договор, заключенный между администрацией Костромы и частной фирмой, недействительным.

Спорный земельный участок, примыкающий к парку Победы в Костроме Ирина Назарова

Напомним, спор идёт вокруг территории площадью 6,3 гектара по улице Бульварной, примыкающей к парку. Земля имеет статус особо охраняемой озелененной территории. По информации прокуратуры в 2020 году территория была продана в частную собственность без торгов, её владельцем стало ООО «РИК».

В документах значилось, что на этом месте в соответствии с градостроительной документацией возведён капитальный объект общепита или спортивного назначения. По факту на этом месте построен коммерческий объект — магазин «Пятерочка». Позднее целевое назначение территории планировали изменить, разрешив на ней строительство многоквартирных домов. Проект правок был отправлен на доработку, но до настоящего момента не утверждён.

«В настоящее время надзорные органы занимаются проверкой законности приватизации рассматриваемого земельного участка, использования его не по целевому назначению и по другим вопросам», — рассказала Ямщикова.

Интересно, что изначально указанный земельный участок был отдан в аренду организации ООО «Полигон», 100% учредителем которой выступает депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев. Этой компанией, а также ещё двумя юрлицами, принадлежащими депутату, руководит некто Анна Токунова. Директором ООО «РИК» выступает она же. Учредителем компании значится некто Ирина Смирнова. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.

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