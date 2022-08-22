Новосибирск, 22 августа, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Для налаживания полноценной безопасной жизни в Беловодском районе Луганской Народной Республики помощь здесь жизненно необходима. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который побывал в ЛНР с рабочей поездкой.

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«Вместе с главой Беловодского района посетили объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта, городской коммунальной инфраструктуры. Лично убедился, что для налаживания полноценной безопасной жизни наша помощь здесь жизненно необходима, — написал Травников в своём телеграм-канале. — Сделать предстоит немало, объём работ большой. Над восстановлением местной инфраструктуры усердно трудятся новосибирцы — врачи, строители, специалисты в сфере ЖКХ. Сейчас перед нами стоит задача по подготовке социально значимых объектов к отопительному сезону. Переводим систему отопления на газовые котельные».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Новосибирская область взяла шефство над Беловодским районом Луганской Народной Республики. Новосибирские специалисты уже развернули восстановительные работы в районе по всем направлениям.

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