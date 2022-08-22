Москва, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 22 августа, по состоянию на 15:30 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,44%, до $96,29 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» ИА REGNUM

Добыча нефти skeeze

«Новый взлет цен на газ в Европе из-за планов Газпрома на три дня остановить поставки по «Северному потоку» для ремонта последней оставшейся турбины поддерживает спрос на нефть.

Но общий настрой нефтетрейдеров весьма осторожен. Вероятность рецессии в Европе и США все выше.

Китай продолжает вводить ковидные ограничения, в то же время сильны опасения того, что Иран договорится с Западом но газовой сделке.

Так что в ближайшее время можно ожидать похода котировок снова к поддержке уровня $90 за баррель», — считает эксперт.

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