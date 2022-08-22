Джакарта, , 16:07 — REGNUM Секретарь совета безопасности России Николай Патрушев проведет видеоконференцию со своими коллегами из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в понедельник, 22 августа. Об этом сообщило российское посольство в Индонезии в Twitter.

Страны АСЕАН Sidney KH

Ожидается, что стороны обменяются мнениями по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, с понедельника, 22 августа, компаниям во Франции больше не разрешается рекламировать ископаемое топливо.

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