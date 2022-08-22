Москва, , 16:07 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций, на котором было обсуждено предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости проведения внеочередного заседания Совета думы для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ситуации с Запорожской АЭС и для выработки мер по успешному завершению операции на Украине лидер Зюганов предложил провести дополнительное заседание Совета Госдумы.

«Принято решение провести Совет Госдумы 25 августа», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

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