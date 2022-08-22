Москва, 22 августа, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями думских фракций, на котором было обсуждено предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о необходимости проведения внеочередного заседания Совета Думы для рассмотрения вопроса об угрозе безопасности Запорожской атомной электростанции со стороны киевского режима.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за ситуации с Запорожской АЭС и для выработки мер по успешному завершению операции на территории бывшей УССР лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил провести дополнительное заседание Совета Госдумы.

«Принято решение провести Совет Госдумы 25 августа», — сообщили в пресс-службе Госдумы.