Кострома, , 16:08 — REGNUM В Костромской области создаётся программа поддержки военнослужащих, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Об этом сообщает администрация региона.

На территории 331 гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка Наталья Диева

Военным намерены предоставлять бесплатные земельные участки для строительства, лес по льготной цене, скидки на проезд в общественном транспорте. Для участников СВО продумают программы «переобучения по востребованным специальностям» с дальнейшим трудоустройством, в том числе на штатные должности в военно-патриотические объединения. Для семей военных предусмотрят квоту на бесплатное посещение учреждений культуры.

Окончательный документ с конкретными предложениями областные власти намерены подготовить до конца текущей недели. Напомним, ранее детей участников спецоперации обеспечили бесплатными путёвками в костромские загородные лагеря и санатории. Ряд застройщиков согласись предоставить военным скидки в размене 5% на покупку жилья. Отдельного закона на этот счёт в области не принималось.

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