Москва, , 16:06 — REGNUM Сегодня, 22 августа, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 0,41%, до 59,34 рубля. Евро теряет 0,81%, откатываясь до 59,12 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Деньги Андрей Репин © ИА REGNUM

«Евро вновь торгуется к рублю ниже доллара, что отражает новую волну ослабления европейской валюты на международном рынке.

Поводом для него стал возврат цен на газ на европейском спотовом рынке к отметке $3000 за тысячу кубометров и опасения скатывания европейской экономики к рецессии.

Утром российская валюта испытала резкую просадку на информации СМИ о том, что Минфин РФ уже в ближайшее время приступит к покупкам юаня в рамках тестирования механизмов для нового бюджетного правила.

Это должно через кросс-курсы ослабить и курс рубля к основным европейским валютам. Однако просадка была недолгой, продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода позволили рублю отскочить наверх.

В ближайшие дни, по мере того, как эти покупки сократятся, доллар может вернуться в зону выше 60 рублей», — считает эксперт.

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