Уфа, 22 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Сертификационные испытания обновленного пожарного вертолета Ка-32А11М, производства Кумертауского предприятия холдинга «Вертолеты России», намерены завершить в 2023 году. Об этом 22 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Mchs.gov.ru Вертолет Ка-32 МЧС России во время учений

Этот вертолет был представлен на форуме «Армия-2022». Программа модернизации включает в себя оснащение вертолета «стеклянной» кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, новой системой пожаротушения и более мощными двигателями.

Отмечается, что технические новинки и решения, примененные в «стеклянной кабине» этого вертолета, могут значительно облегчить работу пилотов с дополнительным оптико-электронным, навигационным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете.

Также предусмотрена возможность управления с использованием очков ночного видения в темное время суток, а соосная схема винтов обеспечивает устойчивость при боковом ветре и стабильность в режиме висения. Данные качества дают преимущества для работы в лесной и горной местности, в плотной городской застройке.

«Вертолет способен не только тушить пожары, но и проводить высокоточные строительно-монтажные работы, выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи, перевозить грузы», — приводит пресс-служба слова первого заместителя генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олега Гуляева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что международный военно-технический форум «Армия–2022» проходил с 15 по 21 августа в подмосковном парке «Патриот».

На форуме было представлено более тысячи новых образцов военной техники. На форуме были представлены девять предприятий из Башкирии: ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Комплексные логистические решения», АО «МК «Витязь» (в составе АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), АО «УППО», АО «КумАПП», АО НПП «Полигон», Технопарк «ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ», ООО НПЦ «Астра», ООО «МЕГИ».