Тюмень, 22 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. В Тюменской области 217 автобусов работают на метане, из них 145 — в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба главного управления строительства региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Автобусы на газомоторном топливе

Из общего числа тюменских автобусов на экологичное и дешёвое топливо переведено пока менее 10%. Начальник управления транспорта и дорожного хозяйства Александр Исаков отметил, что правительство региона поощряет перевозчиков, которые выбирают транспорт на метане.

«При проведении торгов на осуществление перевозок по маршрутам наличие автобусов, работающих на метане, даёт владельцу дополнительные баллы», — сообщил Александр Исаков.

Сообщается, что в настоящее время в Тюменской области действуют шесть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций — две в Тюмени, три в Тобольске и одна на федеральной трассе Тюмень-Омск в Абатском районе. В течение трёх ближайших лет в регионе планируется открытие ещё 16 газонаполнительных компрессорных станций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году городской транспорт Ямала в целом пополнит 61 автобус, 53 из которых на экологичном газомоторном топливе