Пенза, , 16:02 — REGNUM В Пензенской области за семь месяцев 2022 года количество зарегистрированных преступлений сократилось на 5,5%, или на 469 преступлений (до 8049). Общая раскрываемость противоправных деяний составила 68% (с января по июль 2021 года — 62,2%), сообщает 22 августа пресс-служба региональной прокуратуры.

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Рост числа преступлений за отчетный период отмечается на территории девяти районов области (самый значительный в Неверкинском районе — +31,6%).

Снижение преступности регистрируется в 23 районах Пензенской области, наиболее заметно (-38,3%) в Малосордобинском.

Также уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, с 2524 до 2425 (-3,9%).

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области в 2021 году среди всех противозаконных деяний 75,6% было совершено в городах и поселках городского типа. Всего за год зарегистрировали 13 470 преступлений.

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