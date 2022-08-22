Москва, 22 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Еще в 2021 году, когда цены на спотовом рынке в Европе начало лихорадить, многие прозападно настроенные эксперты успокаивали читателей тем, что доля газа, продаваемого на спотовом рынке, невелика и эти цены не отражают реалий, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Владислав Исаев.

Gazprom.ru Газопровод

«И особо подчеркивали, что у Газпрома основные поставки в Европу идут по долгосрочным контрактам, так что он выгоду от этих взлетов цен получит лишь косвенную в той мере, в которой спотовая цена учитывается при расчете стоимости поставок, да и то с временным лагом.

Но затеянная странами Запада санкционная война привела к тому, что поставки по этим самым долгосрочным контрактам резко сократились.

В частности, полностью остановлены поставки через территорию Польши, поставки по «Северному потоку» сократились в пять раз, а в конце месяца на три дня будут и вовсе остановлены, поставки через территорию бывшей УССР стараниями киевских властей сократились на 30%.

И продолжение этой политики приведет к тому, что все большая доля сделок будет осуществляться на спотовом рынке. При этом часть европейских компаний уже требуют от своих правительств компенсаций за то, что им приходится приобретать газ на споте.

То есть на рынок придут еще и правительственные деньги, что подстегнет спрос. А, соответственно, вырастут и цены на газ в Азии, куда Россия наращивает поставки», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа на торгах стоимость газа превысила $3000 за 1 тысячу кубометров впервые с 8 марта 2022- го.

Читайте также: Цена газа в Европе резко подскочила выше $3000 за тысячу кубов