Москва, , 16:00 — REGNUM «Нужен Судоплатов» — так 22 августа военкор Анна Долгарева прокомментировала в своем телеграм-канале сообщения о раскрытии убийства Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина Цитата из видео «Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля»

Ранее в ФСБ сообщили, что исполнительницей убийства Дугиной была служившая в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Наталья Вовк, приехавшая в Россию в июле 2022 года вместе с дочерью и сразу после совершения теракта выехавшая в Эстонию.

«Эстония их, конечно, не выдаст. Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина», — отметила в свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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