Ижевск, 22 августа, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Все образовательные организации Удмуртии — всего их 1219 — прошли процедуру приемки к новому учебному году. Об этом сообщили глава минобразования республики Светлана Болотникова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году из федерального бюджета, консолидированного бюджета республик и внебюджетных источников направлено 998 млн рублей.

Всего в регионе 1 сентября за парту сядут 311 тыс. учеников, из них около 21 тыс. — первоклассники.

Как сообщало ИА REGNUM, 2022 объявлен в Удмуртии Годом образования. В целом на развитие отрасли с текущем году предполагалось направить около 2,5 млн рублей. Глава региона Александр Бречалов в декабре 2021 года говорил, что в том числе на эти средства будут капитально отремонтированы 15 школ и построено две новых. Также планировалось отремонтировать 25 спортзалов в сельских школах, обновить материально-техническую базу в 12 мастерских шести колледжей, в двух коррекционных школах и в 62 школах Удмуртии.