Москва, , 16:02 — REGNUM Европейский союз готовится отступить. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 22 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин, комментируя отказ Борреля ввести полный запрет на выдачу россиянам виз в страны Евросоюза.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Европейский союз готовится к отступлению на дипломатическом, энергетическом, экономическом фронтах. Безусловно, они не будут поддерживать голословные заявления, появляющиеся из стран Прибалтики. Особенно это касается заявлений о полном прекращении выдачи виз россиянам. И они не так боятся потерять туристов из России, как боятся того, чтобы отношения с Россией не перешли в конфронтацию, которая может превратить специальную военную операции в полномасштабную войну. И тем более на территории стран Европы», — уверен собеседник ИА REGNUM.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на визы для россиян. Он назвал это предложение противоречивым. По его мнению, не следует запрещать въезд сразу всем россиянам, лучше «действовать более выборочно».

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