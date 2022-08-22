Москва, , 15:56 — REGNUM Власти США проводят в отношении Китая и Тайваня ту же политику, что прежде — в отношении Киева и Москвы. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 22 августа в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, США безответственно провоцируют напряжённость между Пекином и Тайбэем. В отношении Тайваня проводится та же политика, что и в отношении территории бывшей УССР.

«Их задача состоит в том, чтобы обвинить Китай в односторонней попытке изменить статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, Патрушев не исключил, что в обозримом будущем США объявят дефолт по внешнему долгу.

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