Москва, 22 августа, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Сербия — самостоятельное и независимое государство, которое само выбирает себе друзей и которое не забывает о своем вековом братстве с Россией. Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 22 августа во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ministry of Defence of Serbia Александр Вулин

Вулин напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против РФ и не участвует в антироссийской истерике, говорится в сообщении министерства внутренних дел Сербии, опубликованном по итогам встречи двух министров.

Глава МВД Сербии высказал признательность России за последовательную поддержку суверенитета и целостности его государства и непризнание лжегосударства Косово.

Вулин также заявил, что он глубоко сожалеет о срыве визита Сергея Лаврова в Сербию в июне этого года из-за нежелания третьих стран обеспечить воздушный коридор для перелета российского правительственного самолета из Москвы в Белград. По мнению Вулина, это было грубое нарушение всех принципов международного права.

«Сербия никогда не забудет помощь России и ее президента Владимира Путина, который по просьбе президента Вучича в 2015 году воспрепятствовал принятию британской резолюции в ООН, в соответствии с которой сербы были бы провозглашены народом, совершившим геноцид», — подчеркнул Александр Вулин.

Напомним, что сразу после срыва визита Сергея Лаврова в Белград было заявлено, что его сербский коллега Никола Селакович в ближайшем будущем прибудет в Москву на встречу с Лавровым. Этот визит пока не состоялся.