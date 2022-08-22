Магас, , 15:54 — REGNUM По итогам первой смены Всероссийского молодежного форума «Машук-2022» в копилке у представителей Ингушетии оказалось 1,2 млн рублей. Команду из Ингушетии представляли 40 человек. Проекты участников форума из республики завоевали четыре гранта — больше всех остальных регионов, сообщили 22 августа в пресс-службе правительства субъекта РФ.

Машук АНО «Россия — страна возможностей»

«По итогам первой смены победителями грантового конкурса стали 13 ребят из разных регионов страны, четверо из которых представители Ингушетии — Мухаммад Мальсагов, Шамиль Дзейтов, Амина Гулиева, Амиран Дзауров. По количеству участников-победителей представители республики оказались в большинстве, выиграв в совокупности свыше 1,2 млн рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Пятигорске с 13 августа проходит 13-й молодежный форум «Машук». В 2022 году его статус изменен с Северо-Кавказского на Всесоюзный. В первой смене участвовали 500 человек из всех регионов России.

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