Магас, 22 августа 2022, 15:54 — REGNUM По итогам первой смены Всероссийского молодежного форума «Машук-2022» в копилке у представителей Ингушетии оказалось 1,2 млн рублей. Команду из Ингушетии представляли 40 человек. Проекты участников форума из республики завоевали четыре гранта — больше всех остальных регионов, сообщили 22 августа в пресс-службе правительства субъекта РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, в городе Пятигорске с 13 августа проходит 13-й молодежный форум «Машук». В 2022 году его статус изменен с Северо-Кавказского на Всесоюзный. В первой смене участвовали 500 человек из всех регионов России.
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