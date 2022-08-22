Марьинка, , 15:53 — REGNUM Подразделения союзных сил прорвали оборону противника и углубились в поселок Марьинка, сообщил 22 августа в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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К настоящему времени освобождено около 40% территории населенного пункта.

«Этот поселок был одним из самых серьезных рубежей обороны нацистов. Фортификационные сооружения слуги киевского режима строили все восемь лет», — рассказал военкор.

На передовую с киевской стороны бросают вновь мобилизованных, террористы из «Правого сектора» (запрещен в России) прячутся за их спинами, добавил Руденко.

21 августа в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что ВСУ совершили два минометных обстрела в течение пяти минут, один из обстрелов осуществлялся из западной части Марьинки.