Воронеж, 22 августа, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Почти на 20% выросла стоимость так называемого набора первоклассника в Воронежской области по данным на лето 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года. Данные опубликовала пресс-служба Воронежстата.

Николай Хижняк ИА REGNUM Первоклассники

В целом средняя стоимость полного набора одежды, обуви, школьных и канцелярских принадлежностей в регионе обойдётся родителям мальчика-школьника в 22 076 рублей, собрать в школу девочку обойдётся в 26 629 рублей. За год общая стоимость набора для мальчика подорожала на 19,1%, девочки — 18,6%.

В базовый «набор первоклассника» входит девять наименований одежды и обуви для мальчиков, всего 17 вещей, девочки — 11 наименований и 22 вещи. Так, для того, чтобы отправить в школу мальчика, родителям понадобится приобрести две пары брюк и три рубашки, девочку — три блузки, два платья и две юбки. Также в набор входит спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. В этом году на форму для мальчика родителям придётся потратить в среднем 16 719 рублей, для девочки - 21 272 рубля. Ещё 5 357 рублей нужно предусмотреть на приобретение ранца и канцтоваров.

За год, отметили в Воронежстате, больше всего подорожала одежда, обувь (фактически на 25%), выросли цены на канцтовары. Приобретение смартфона и планшета для ребёнка в этого году тоже обойдётся дороже, чем годом ранее — на 32,5% и 12,8% соответственно.