Москва, , 15:52 — REGNUM Возрождение практики валютных интервенций показывает, что между ставкой на превращение рубля в валюту международных расчетов и текущей поддержкой наполняемости бюджета и доходов экспортеров министерства экономического блока РФ выбрали второе и третье, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Клюкин.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что интервенции будут производиться теперь не скупкой долларов и евро, а путем покупки юаня, косвенно это отразится и на курсе рубля к основным мировым валютам. Через кросс-курсы это будет поддерживать спрос на валюты Запада на российском рынке. Таким образом, доходы экспортеров в пересчете на рубли вырастут, равно как и бюджетные поступления.

Впрочем, с учетом того, что значительная часть средств из бюджетных поступлений будет снова замораживаться в резервах, этот эффект будет нивелироваться. С другой стороны, при низком курсе рубля менее конкурентоспособным окажется импорт в Россию, то есть спрос на валюту снова снизится.

Но главное, понятно, что готовность иностранных партнеров принимать оплату в рублях при стратегическом курсе на то, чтобы ослаблять национальную валюту, существенно снизится.

Впрочем, это уменьшит риск того, что кто-то из них накопит значительные суммы в рублях а потом при определенных обстоятельствах будет от рублей избавляться и уронит курс. Всё-таки ликвидность рубля по сравнению с долларами, евро и тем же юанем невелика», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин России решил закупать юани в рамках бюджетного правила вместо доллара и евро.

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