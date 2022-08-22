Москва, 22 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Раскрытие убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной в течение первых суток — блестящий результат работы российских спецслужб, но эта трагедия должна кардинально изменить отношение к вопросам безопасности, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Er.ru Александр Хинштейн

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что убийство Дугиной подготовили спецслужбы киевского режима, а исполнила его гражданка бывшей УССР Наталья Вовк.

Хинштейн обратил внимание на то, что массовое политическое мероприятие с участием общественно-значимых лиц, объявленных киевским режимом особо опасными врагами, не охранялось должным образом.

«Рамки металлодетекторов — как таковые не использовались, проход людей — не контролировался. Из сил правоохраны — присутствовал только наряд ГИБДД. Парковка, где заложили СВУ, была неохраняемой. Очевидно, в сегодняшней ситуации — правоохранителям (в первую очередь — МВД) следует ужесточить требования к обеспечению безопасности всех политических массовых мероприятий в России. Время благодушия закончилось», — отметил депутат в своем телеграм-канале.