Курск, , 15:48 — REGNUM Председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов 22 августа ушёл в отставку. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Отставка

Зотов покинул пост по собственному желанию. Временно исполнять обязанности председателя будет его заместитель Евгений Медведев.

Финалист второго конкурса «Лидеры России» Александр Зотов был назначен исполняющим обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области в марте 2021 года.