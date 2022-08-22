Курск, 22 августа 2022, 15:48 — REGNUM Председатель комитета цифрового развития и связи Курской области Александр Зотов 22 августа ушёл в отставку. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своём телеграм-канале.
Зотов покинул пост по собственному желанию. Временно исполнять обязанности председателя будет его заместитель Евгений Медведев.
Финалист второго конкурса «Лидеры России» Александр Зотов был назначен исполняющим обязанности председателя комитета цифрового развития и связи Курской области в марте 2021 года.