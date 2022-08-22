Москва, 22 августа, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Минпромторг РФ, призывая разрешить въезд в Россию для ряда фур из ЕС, лоббирует интересы тех отраслевых ассоциаций, которые непосредственно затронут новые правила, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «ИВА Траст» Виктор Шахурин.

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«Это нормально, это и есть задача ведомства. Но надо понимать, что контрсанкции имеют стратегический характер. Их задача не в том, чтобы не навредить ни одной из российских компаний, а в том, чтобы ущерб для стран, которые уже ввели санкции против России, был максимален.

Поэтому если российским перевозчикам запрещено въезжать на территорию европейских стран, значит, и машины с той стороны не должны въезжать в РФ. Наверняка есть и такие поставки с нашей стороны в Европу, которым может повредить перегрузка, но почему-то европейские покупатели не спешат давить на свое правительство.

А ведь их санкции против России действуют уже полгода, и о наших контрсанкциях объявлено не вчера. Но почему-то российские компании предпочитают не искать альтернативных поставщиков, а обивать пороги министерств.

Хотя не очень понятно, почему интересы этих компаний должны быть поставлены выше, чем интересы российских перевозчиков или тех же наших производителей молока», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг и Минсельхоз России предлагают пропускать в Россию европейские фуры с молочной, пищевой, медицинской и фармацевтической продукцией.

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