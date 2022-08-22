Москва, 22 августа, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Семь аэромобильных группировок главных управлений МЧС России по субъектам ЦФО, Ногинского, Тульского и Невского спасательных центров привлечены к ликвидации природных пожаров в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе ведомства.

МЧС Лесные пожары

Авиационная группировка увеличилась до 19 воздушных судов, сброшено около 13 тысяч тонн воды. В общей сложности в ликвидации пожаров принимают участие более 780 человек и свыше 220 единиц техники.

По данным регионального управления МЧС на месте работают сводные отряды из Москвы, Тульской, Тверской, Тамбовской, Липецкой и Московской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее сложная обстановка остаётся в Клепиковском районе.