Тбилиси, 22 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Правительство Грузии выбрало кандидатов, которые должны войти в Совет директоров управляющей компании IDS Borjomi International. Об этом 22 августа сообщил министр экономики страны Леван Давиташвили.

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«Мы представили этих кандидатов, и как только процесс регистрации будет завершен, министерство экономики опубликует дополнительную информацию. Вероятно, это должно закончиться на днях», — сказал министр.

Он добавил, что вскоре должен завершиться и процесс передачи правительству части российской доли предприятия. Для этого нужно оформить процесс юридически грамотно.

Напомним, оба завода по разливу минеральной воды «Боржоми» пришлось почти полностью остановить из-за санкций, так как российский консорциум «Альфа-груп» имеет 57,72% акций IDS Borjomi International. После передачи правительству Грузии 7,73% акций российское предприятие оставляет у себя 49,99% акций и теряет контрольный пакет акций.