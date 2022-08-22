Бали, Индонезия, 22 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 потрясло остров Бали в Индонезии, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 22 августа в 15:36 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 74 км к юго-востоку от Куты, Бали. Очаг землетрясения залегал на глубине 124 км.

Информации о пострадавших в результате землетрясения и причиненном ущербе пока нет.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.