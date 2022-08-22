Красногорск, , 15:42 — REGNUM На территории Подмосковья стартовала кампания по вакцинации населения против гриппа. Об этом 22 августа сообщается на сайте правительства Московской области.

Вакцинация Mil.ru

Всего на территории региона планируется вакцинировать порядка 4,5 млн человек, сказано в сообщении.

«Осенью традиционно наблюдается подъем простудных и вирусных заболеваний. Поэтому важно пройти вакцинацию от гриппа уже сейчас, чтобы успел сформироваться иммунитет. В первую очередь необходимо привиться тем, кто находится в группе риска», — отметила первый заместитель председателя правительства области Светлана Стригункова.

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