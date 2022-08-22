Дербент, Дагестан, , 15:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор двоим жителям Дагестана Батманову Г. Г. и Юнусову О-А. Ю. Южный окружной военный суд признал их виновными в организации теракта в отделе полиции города Дербента и назначил наказание в виде длительного лишения свободы. Один из подсудимых получил 17 лет колонии строгого режима, другой — 19 лет, сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Напомним, оба подсудимых были членами скрытой ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В январе 2021 года Батманов прошел обучение по интернету правилам обращения с оружием, взрывчатыми веществами, минно-подрывному делу и методам ведения боевых действий. Для планирования теракта он снял на видео здание отдела МВД в городе Дербенте.

Злоумышленников задержали с поличным — в рюкзаке одного из них находились оружие и самодельное взрывное устройство.

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