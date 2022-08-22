Киев, , 15:44 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Антоновский мост в Херсонской области с применением РСЗО HIMARS. Пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщил 22 августа представитель местных экстренных служб.

Мост Иван Шилов © ИА REGNUM

Удар был нанесён по тому месту, где на мосту проводились ремонтные работы. Пострадавшие — гражданские сотрудники, входившие в ремонтно-восстановительную бригаду.

«Количество лиц, пострадавших в результате [киевской] агрессии, составляет не менее 15 человек», — сказал представитель экстренных служб ТАСС.

Он отметил, что киевская разведка регулярно получает снимки с американских спутников. Удар был нанесён именно днём, когда на мосту находились рабочие, а также активно работала паромная переправа.

Как сообщало ИА REGNUM, Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне перекрыли для движения в конце июля, он был повреждён обстрелом. Мост соединяет город Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.

Читайте также: Повредили только полотно — эксперт об обстреле Антоновского моста в Херсоне