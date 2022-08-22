Херсон, 22 августа, 2022, 15:44 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсонской области с применением РСЗО HIMARS. Пострадали по меньшей мере 15 человек, сообщил 22 августа представитель местных экстренных служб.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Удар был нанесён по тому месту, где на мосту проводились ремонтные работы. Пострадавшие — гражданские сотрудники, входившие в ремонтно-восстановительную бригаду.

«Количество лиц, пострадавших в результате [киевской] агрессии, составляет не менее 15 человек», — сказал представитель экстренных служб ТАСС.

Он отметил, что киевская разведка регулярно получает снимки с американских спутников. Удар был нанесён именно днём, когда на мосту находились рабочие, а также активно работала паромная переправа.

Как сообщало ИА REGNUM, Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне перекрыли для движения в конце июля, он был повреждён обстрелом. Мост соединяет город Херсон с частью Херсонской области на другом берегу.

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