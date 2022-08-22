Ульяновск, 22 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области 22 августа прошли основные массовые мероприятия, посвящённые Дню Государственного флага России. Ряд событий назначен на 23 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru/pub День Государственного флага России в Ульяновске

22 августа тематические праздничные события в честь российского триколора были организованы во всех муниципальных образованиях. В Ульяновске ключевым событием стали митинг и церемония поднятия государственного флага России на площади Ленина. В числе участников торжества — беженцы из Донбасса.

Открывая митинг, губернатор Ульяновской области Алексей Русских назвал российский триколор главным национальным символом «всеобщей гордости», который «во всём мире ассоциируется с мощью, огромным наследием и безграничным потенциалом нашего Отечества». Глава региона отметил, что под этим флагом воспитываются «уважение к истории и многовековым традициям».

«Мы с радостью узнаём Государственный флаг России в знамёнах братских республик Донбасса, которые с нашей помощью обязательно отвоюют свою свободу и распорядятся собственной судьбой», — сказал глава региона.

Губернатор вручил паспорта России двум беженцам из Донбасса. Жительница Мариуполя Ольга Р. поблагодарила президента России Владимира Путина и главу региона Алексея Русских «за оказанную поддержку, тёплое отношение к пострадавшим людям». По её словам, теперь на российской земле «мы можем жить спокойно», назвав полученный паспорт «символом свободной жизни».

Капитан гвардии Дмитрий Хасанов, вернувшийся из зоны проведения специальной военной операции, призвал «с гордостью относиться к великой истории нашего народа, высоко нести честь страны и не забывать о героических подвигах людей»:

«Триколор — это флаг нашего огромного государства, нашей дорогой Родины — любимой России. Пусть вечно он развивается по ветру и будет предметом гордости россиян».

В рамках праздника студенты и общественники развернули 50-метровый триколор, выразив поддержку военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на территории бывшей УССР.

Как сообщало ИА REGNUM , 22 августа в Ульяновске в рамках празднования Дня Государственного флага России организовали показ фильмов о малой родине, подготовили книжно-иллюстративные выставки, литературные обзоры и интерактивные площадки, инициировали проведение автопробега.

Мероприятия продолжатся 23 августа: в павильоне «Оружие Подвига» состоится экскурсия «Знамя Победы», а в квартире-музее семьи Ульяновых расскажут об истории возникновения флага России.