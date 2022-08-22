Москва, 22 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. У России с Сербией давние и прочные торговые отношения. В отношении поставок нефти и нефтепродуктов в 2021 году в импорте Сербии Россия была на втором месте (17,6%), на первом был Ирак (43,6%), заявил корреспонденту ИА REGNUM старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Сербия

«Заместить такой объем для Сербии в конце 2022 года, когда вступят в силу санкции ЕС, будет сложно. Особенно с учётом того, что и другие страны входящие в ЕС будут вынуждены искать замену.

К тому же перестройка логистики требует времени и денег, а иракская нефть уже сейчас для Сербии стоит дороже, чем российская.

Интересной выглядит ситуация с Казахстаном, в 2019 году по данным статистического ведомства Сербии поставок нефти и нефтепродуктов не было. А уже в 2020 Казахстан занял 7,9% годового объема поставок, в 2020 — 10,6% (третье место).

Возможно, Казахстан сможет заместить часть поставок нефти в Сербию, которые сейчас осуществляет Россия. Большой объем нефти Казахстана идёт транзитом через Россию, что позволит сохранить налаженную логистику.

В то же время, Казахстан начал формировать свой бренд нефти KEBCO (Kazakhstаn export blend crude oil), чтобы дистанцироваться от российской нефти URALS», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Сербия с 1 ноября 2022 года из-за санкций останется без российской нефти с 1 ноября, заявил президент страны Александр Вучич.

Читайте также: Вучич озабочен, что Сербия с 1 ноября останется без российской нефти