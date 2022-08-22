Тбилиси, 22 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» сделает всё, чтобы не дать втянуть Грузию в вооружённый конфликт. Об этом 22 августа заявил журналистам генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каха Каладзе

От заявил, что лидеры оппозиционный партии «Единое национальное движение» (ЕНД) призывают к свержению власти. Но власти сделают всё, чтобы не допустить подобный сценарий.

«Очевидно, что «Национальное движение» — это группировка, чьё желание вызвать беспорядки и революцию в стране. Это не выдумано мной. Это их прямые заявления, их телевизионный нарратив, однако никому не удастся устроить беспорядки в стране. Мы сделаем всё, чтобы в стране был мир», — сказал Каладзе.

По его мнению, все попытки оппозиции прийти к власти незаконным путём обречены на провал.

Напомним, самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) годами отдаёт предпочтение в политической борьбе уличным протестным акциям. Поводом для новой волны протестов стал отказ дать Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз. В грузинской оппозиции обвиняют в этом правительство республики и требуют его отставки.