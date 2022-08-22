Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Часть партии с главным символом страны направлена в Министерство образовании и науки ДНР, другую парламентарий-единоросс Виталий Милонов передал российским бойцам-участникам военной спецоперации.

Партия российских триколов отправилась на Донбасс вместе с книгами, школьными принадлежностями и продуктами питания © Пресс-служба «Единой России»

Акция приурочена ко Дню Государственного флага России. Вместе с тем подарок петербургских единороссов ─ символ единства Северной столицы с жителями Донбасса, а также знак поддержки бойцам ЛДНР и России, которые героически сражаются с нацистами киевского режима, рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

«И петербуржцы, и наша партия с первого дня спецоперации стараются помочь жителям Донбасса и всем, кто их защищает, ─ солдатам нашей армии и бойцам ЛДНР. Сегодня наша моральная поддержка очень нужна этим мужественным людям. Нужна не меньше, чем продукты питания для гражданских лиц, или коптеры с бронежилетами для их защитников», ─ подчеркнул депутат.

По словам Виталия Милонова, вместе с флагами очередной гуманитарный конвой «Единой России» с невских берегов доставил в Донецк 25 тысяч книг для школьников, студентов вузов и общественных библиотек братской республики, а также продукты питания и школьные принадлежности для детей к 1 сентября.

Напомним, сбор научной, художественной и учебной литературы «Единая Россия» ведет в рамках партийной акции «Книги — Донбассу», а формирование наборов, содержащих школьные принадлежности, партия развернула в рамках ежегодного благотворительного проекта «Собери ребенка в школу». В этом году помощь в подготовке к новому учебному году получат как российские многодетные и малообеспеченные семьи с детьми, так и родители школьников ЛДНР.