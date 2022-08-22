Петербургские единороссы отправили в Донбасс 2000 российских триколоров
Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Часть партии с главным символом страны направлена в Министерство образовании и науки ДНР, другую парламентарий-единоросс Виталий Милонов передал российским бойцам-участникам военной спецоперации.
Акция приурочена ко Дню Государственного флага России. Вместе с тем подарок петербургских единороссов ─ символ единства Северной столицы с жителями Донбасса, а также знак поддержки бойцам ЛДНР и России, которые героически сражаются с нацистами киевского режима, рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
По словам Виталия Милонова, вместе с флагами очередной гуманитарный конвой «Единой России» с невских берегов доставил в Донецк 25 тысяч книг для школьников, студентов вузов и общественных библиотек братской республики, а также продукты питания и школьные принадлежности для детей к 1 сентября.
Напомним, сбор научной, художественной и учебной литературы «Единая Россия» ведет в рамках партийной акции «Книги — Донбассу», а формирование наборов, содержащих школьные принадлежности, партия развернула в рамках ежегодного благотворительного проекта «Собери ребенка в школу». В этом году помощь в подготовке к новому учебному году получат как российские многодетные и малообеспеченные семьи с детьми, так и родители школьников ЛДНР.