Москва, 22 августа, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») направил в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России обращения с просьбой дать правовую оценку выступления экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, в котором он сообщил о причастности к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной некой «Национальной республиканской армии».

Duma.gov.ru Василий Пискарев

«Пономарев, в последние месяцы сделал немало антироссийских заявлений, стремясь выслужиться перед новыми хозяевами. Вместе с тем, совершенное накануне убийство политолога Дарьи Дугиной, заставляет нас сегодня повнимательнее отнестись к его словам», — отметил Василий Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале думского комитета.

По его словам, выступление Пономарева может иметь своей целью как попытку запугать российских граждан, создав иллюзию якобы существующего «партизанского» сопротивления, так и попытку прикрыть террористические действия киевских спецслужб на территории России.

«Полагаем, что указанные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ), 280.4 (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и иных тяжких и особо тяжких преступлений в соответствии с УК РФ. Изложенные в публикациях сведения должны быть тщательно проверены компетентными органами, а доступ к Telegram-каналам, их распространяющим ограничен. В отношении Пономарева, признавшегося в соучастии в преступлениях, и его сообщников также должны быть приняты решения в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством», — резюмировал Пискарев.

Как сообщало ИА REGNUM, Дарья Дугина была одним из соавторов книги о специальной военной операции России по денацификации территории бывшей УССР «Книга Z».