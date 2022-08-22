Москва, , 15:32 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» одержало победу над московским «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась в серии буллитов со счётом 7:6.

Хоккей

В составе «Торпедо» дубль оформил нападающий Денис Венгрыжановский. Ещё по голу забили форварды Ю Сато, Андрей Белевич, Сергей Гончарук и Кирилл Ураков.

У «Динамо» шайбы забросили нападающие Якоб Лилья, Илья Каблуков, Богдан Тринеев, Эрик О’Делл, Иван Игумнов и Владислав Михайлов.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Нефтехимика». Решающий бросок исполнил форвард Игорь Ларионов.