Джакарта, 22 августа, 2022, 15:32 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3300 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 22 августа в Индонезии зарегистрировали 6 318 857 человек.

Кроме того, побороть коронавирус за сутки смогли 4978 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 6 112 658 человек.

В период с 21 по 22 августа от COVID-19 умерли 19 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 396 человек.

В Индонезии зарегистрировано 48 803 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности пять стран, являющихся членами форума здравоохранения G20, договорились о сотрудничестве в создании центра по производству вакцин, лечению и диагностике, чтобы противостоять угрозе пандемии в будущем.

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