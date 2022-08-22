Калуга, 22 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В Калужской области базовый «набор первоклассника» 2022 года, в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям в 24 тыс. 902 рубля, если в первый класс идёт мальчик, и в 30 тыс. 64 рублей, если речь первоклассница — девочка. По сравнению с июлем 2021 года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже, чем в 2021 году, на 10,7%, девочку — на 8,3%. Об этом 22 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Rosstat.gov.ru Стоимость «набора первоклассника»

В базовый «набор первоклассника» входит девять наименований одежды и обуви для мальчиков (всего в гардеробе мальчика 17 вещей) и 11 — для девочек (всего в гардеробе девочки-первоклассницы 22 вещи). Мальчикам — две пары брюк и три рубашки, девочкам — три блузки, два платья и две юбки. Кроме того, в «набор первоклассника» входят спортивный костюм, две футболки, пять пар носков или гольф, три пары колготок и по одной паре обуви разного типа. Также в набор входят семь видов школьных учебных и канцелярских принадлежностей, в том числе пять учебников и четыре тетради, по пять карандашей и пять ручек, один набор фломастеров и один альбом.

В наименьшей степени выросли цены на юбки — на 2,4%, носки и гольфы — на 3,4%, брюки — на 7,4%. Наибольший рост цен за год (с июля 2021 года по июль 2022 года) отмечен на спортивные костюмы — на 24,4%, футболки – на 20,6%, кроссовые туфли для детей – на 15,5%. Электронные устройства выросли в цене в диапазоне от 10 до 24%. В наименьшей степени подорожали компьютеры планшетные – на 10,1% за год. Максимальные темпы роста за год показали смартфоны, стоимость которых выросла на 24,2%. Школьные тетради подорожали на 42,4% за год, шариковые авторучки – на 44,1%.